Voltak már dicsőbb és szerényebb napok is a foglalkoztatottság terén, most a 2025-ös év első hónapja nem tűnik túl rózsásnak, sőt, tíz éve volt utoljára ennél is borúsabb a német munkanélküliségi ráta.

A Szövetségi Munkaügyi Hivatal adatai szerint Németországban januárban 186 ezerrel több munkanélküli volt, mint decemberben.

Az arányokról a német Die Welt azt írja,

a munkanélküliségi ráta egy csapásra 0,4 százalékponttal, 6,4 százalékra nőtt.

Januárban az előző hónaphoz képest mért meredek növekmény dacára is a 2,993 milliós foglalkoztatotti létszám a hárommilliós határ alatt maradt. Ez 187 ezerrel több az állástalan, mint 2024 januárjában – jelentette a nürnbergi munkaügyi hivatal. Decembertől januárig 11 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, a szezonális ingadozásoktól megtisztítva.

A munkanélküliek száma utoljára 2015 februárjában volt még ennél is magasabb, 3,017 millió fő

– érzékeltették, majd a képet azzal árnyalták, hogy a januárban mért meredek emelkedés épp ezen időszakra jellemző: sok ideiglenes munkaszerződés év végén jár le, és ezzel párhuzamosan az időjárástól függő – például az építőipari – állások is megszűnnek ilyenkor.

Stabil felívelés gyakran figyelhető meg februárban, mielőtt az első tavaszi felépülés márciusban megkezdődhetne. Januári statisztikáihoz a németországi hivatal a január 15-ig rendelkezésre álló adatokat használta fel.

„Az év elején jelentősen nőtt a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság, ahogy ez ebben a hónapban is megszokott” – fogalmazott Andrea Nahles, a Szövetségi Munkaügyi Hivatal elnöke, hozzáfűzve:

„A foglalkoztatás növekedése folytatódik, de egyre nagyobb lendületet veszít.”

Azt is hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt a rövidített munkaidő alkalmazása. A német hivatal becslései szerint novemberben 293 000 alkalmazottnak fizettek rövidebb munkaidő-juttatást. Októberben 263 000, szeptemberben 221 000 volt ez a szám. Január 1. és január 27. között 54 ezer embernél jelentettek rövidített munkaidőt a cégek – de egyelőre nem tudni, hogy ezt valóban felhasználják-e.

Eközben a munkaerő iránti kereslet továbbra is csökkenést mutat. Januárban 632 000 betöltetlen állást jelentettek a Szövetségi Munkaügyi Hivatalnak. Ez 66 ezerrel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.