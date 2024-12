Újra elérte a maximális, 120 millió eurós jackpotot az Eurojackpot, melyet eddig hat alkalommal összesen 7 játékos nyert meg a játék története során, legutóbb éppen fél éve egy dán játékos. A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint a magyarok között több mint 200 sorsolás óta nem volt telitalálatos, azaz 5+2-es szelvény, egyébként amióta a játék Magyarországon is elérhető, – 2014 októbere – azóta négy magyarnak volt telitalálatos szelvénye, legutóbb 2022 decemberében, amikor a főnyeremény 75 millió euró volt.

A most pénteki sorsoláson, aki mind az 5+2 számot helyesen megtippeli, az 49,4 milliárd forinttal lehet gazdagabb.

A játék szabályai szerint ugyanakkor ha a halmozódás eléri a maximális értékét, ahogy jelen esetben is, akkor az erre a nyerőosztályra jutó nyereményrészt szétosztják az 5+1-es találatok között, így annak is kiemelkedő lehet az összege. A legmagasabb 5+1-es nyereményérték is így született meg, ami közel 7,9 millió euró, azaz nagyjából 3,2 milliárd forint volt.