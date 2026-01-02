Bár elsőre nem feltétlenül gondolnánk, mégis bölcsebb két hamburgert rendelni, mint egyet sült krumplival, ha már úgy alakult, hogy gyorsétterembe tévedünk be.

Ezáltal több fehérje és kevesebb gyorsan felszívódó szénhidrát lesz a tányérunkon, a vércukorszintünk pedig megköszöni majd. A Business Insider arról ír, a válasz abban rejlik, hogy

a sült krumpli főleg finomított keményítőből és olajból áll, ami gyors vércukor-emelkedést okoz, majd hirtelen esést.

A mögöttes ok része az is, hogy a vércukor nagy ingadozása fáradtságot és újabb éhségérzetet hozhat.

De két hamburger esetén a plusz hús és fehérje már hosszabb teltségérzetet ad, miközben csökken a feldolgozott szénhidrátok mennyisége. A szervezetünk lassabban bontja le az ételt, a vércukor-ingadozás kisebb lesz, és kevésbé érezzük órákon belül az újbóli késztetést a nassolásra, akár szintén gyorséttermi koszt formájában.