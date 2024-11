Az egyes családügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról címmel közzétett rendetettervezet alapján a csok pluszhoz kapcsolódó feltételek, előírások is számos ponton változhatnak.

A tervezet 2024. december 31-ig egy egyedülálló lehetőséget biztosít azon családok számára, ahol 2024 január elseje előtt született meg a baba, de eredetileg a szülés várható időpontja 2023. december 31-ét követő dátum volt.

A tervezet alapján ugyanis ezek babák az idei évben beadott kérelmek esetében vállalt gyermekeknek minősülnének a kölcsön igénylése szempontjából és az elérhető kedvezmény szempontjából is. Vagyis a kérdéses család akkor is fel tudná venni a támogatott hitelt, ha további babát már nem vállalna

– mutatott rá a Bankmonitor.

A törlesztés szüneteltetése is járna ezután a baba után. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy újabb gyermekkel már a 10 millió forint tartozáselengedésre is jogosult lehetne a házaspár.

Fontos változás lenne az is, hogy a tervezet értelmében

nem kellene a kölcsön teljes futamideje alatt teljesíteni az utólagos feltételeket.

A jelenlegi szabályok alapján az állam javára elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint jelzálogjogot kell bejegyezni a kölcsön futamidejére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a család alapesetben nem adhatja el, nem bonthatja le, nem adhatja át másnak használatra a lakását és el sem költözhet. Ha ezeket az előírásokat megszegi, akkor az addig kapott kamattámogatást büntetőkamattal kell megfizetnie az államnak.

A tervezet alapján azonban ezek a terhek nem a teljes futamidőre, hanem csak 10 évre szólnának.

Változást irányozna elő a kormány rendelettervezete a meglévő ingatlannal kapcsolatosan is, bezárva egy kiskaput.

Most alapvető elvárás, hogy első közös lakás esetén az ingatlan vételára nem haladhatja meg a 80 millió forintot, míg nem első közös lakás vásárlása esetén a limit 150 millió forint.

Ez utóbbi esetben azonban a meglévő, vagy korábban értékesített lakás eladási árát be kell forgatni az újba. Ez problémát okozhat, amennyiben a korábbi lakás értéke meghaladja az új ingatlan vételárát. Ebben a helyzetben felmerülhetett olyan kiskapu, hogy a lakást ingyen – 0 forint vételár mellett – átadta egy rokonának a csok plusz igénylője. Így gyakorlatilag nem volt beforgatási kötelezettsége.

Ez a kiskapu azonban bezárulhat, a tervezet alapján ajándékozás, bontás esetén a korábban meglévő ingatlan forgalmi értékét kell beforgatni az új vásárlásába.

Mindemellett pontosítják a tartozáselengedés szabályait is szakaszos folyósítás esetén.

Most a második gyermektől minden baba után 10-10 millió forint tartozáselengedés jár. Ám előfordul, hogy a kölcsönből nincs ekkora fennálló tartozás.

Ha az elengedés iránti kérelem beadásakor sem volt már ekkora tartozás, akkor a fennálló tartozás erejéig jár a támogatás. Elképzelhető azonban az is, hogy a kérelem beadását követően csökkent a tartozás az utólag megfizetett törlesztőrészletekkel.

Ebben az esetben az aktuális fennálló tartozás és a kérelem beadásakor fennálló tartozás különbségét megkapja a család.

Az is előfordulhat, jellemzően építési hiteleknél, hogy az aktuális fennálló tartozás nem éri el a 10 millió forintot, de van még folyósításra váró összeg a kölcsönből.

Ilyenkor azonnal elengedik a fennálló teljes tartozást, és ezt követően a következő részfolyósításból fogják elengedni a 10 millió forintból fennmaradó részt utólag.