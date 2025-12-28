Új csalási formára figyelmeztettek a Glasgow-i Egyetem kutatói. Olyan technológiát mutattak be, amely képes hőmérsékleti görbéket megjeleníteni a pénzkiadó automaták billentyűzetén, és mesterséges intelligencia segítségével rekonstruálni tudja az ATM-ekbe beírt PIN-kódot.

A ThermoSecure nevű rendszer a kód beírása után hőkamerával rögzíti az ATM gombjai közötti hőmérséklet-különbségeket, a mesterséges intelligencia pedig ezután kiértékeli, hogy pontosan melyik gombokat és milyen sorrendben nyomták meg

– számolt be a szlovák Plenum portál.

Mint írták, a teszteredmények szerint ez a módszer a PIN-kód megadását követő 20 másodpercen belül a leghatékonyabb, ekkor a kód meghatározásának pontossága eléri a 86 százalékot. 30 másodperc elteltével a pontosság 76 százalékos, ami még mindig jelentős kockázatot jelent.

Mivel egy olyan módszerről van szó, ami a bűnözők számára is elérhető, a biztonsági szakemberek több ajánlást is megfogalmaztak az automatáknál történő pénzfelvételekre.