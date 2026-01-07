A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és környezetében szerda reggelre megszűnt a havazás, a légikikötő hajnal óta újra két futópályával üzemel, de a nap folyamán továbbra is előfordulhatnak késések vagy járattörlések – tájékoztatta a repteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a reggeli forgalmi csúcs késésekkel, de biztonságosan lezajlott.

A kedd esti intenzív havazás miatt az esti induló járatok közül biztonsági szempontok miatt több mint húszat töröltek. Az érintett utasok egy része a terminálon éjszakázott vagy hotelben kapott szállást, többen viszont hazamentek. A Budapest Airport éjszaka megemelt létszámmal volt jelen a terminálon, folyamatosan információkkal látta el és segítette a helyszínen lévő utasokat – írták.

A nap folyamán továbbra is előfordulhatnak egyes járatok esetében késések vagy járattörlések, ezért a reptér üzemeltetője kéri az utasok megértését.

Továbbra is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat, hogy a repülőtér biztonságát garantálni tudják.