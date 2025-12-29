A legmegbízhatóbb becslések szerint az elhunyt Brigitte Bardot vagyonának értéke mintegy 65 millió dollárra, 21,4 milliárd forintra tehető, ami egy durva becslés, és összefoglalja a nagyon hosszú nyilvános és magánélet során felhalmozott vagyont és jogdíjakat.

Bevételek és jogdíjak

Brigitte Bardot vagyonának első jelentős eleme a művészi karrierjéből származó jövedelem. Az 1950-es és 1960-as években a színésznő a francia és a nemzetközi mozi egyik leghíresebb és legkeresettebb előadójaként kiemelkedő honoráriumokat kapott.

Nyugdíjba vonulása után is forgalmazták, sugározták és értékesítették azokat a filmeket, amelyekben szerepelt, így jogdíjbevételt termeltek.

Ehhez jönnek még a bevételek a felvett dalokból, a kiadott könyvekből és a képmásának engedélyezett felhasználásából.

Brigitte Bardot színésznő portréja Kép: Getty Images / Gamma-Rapho, Chip HIRES

A rendelkezésre álló becslések alapján művészi és képmással kapcsolatos jogainak teljes értéke körülbelül 30 millió dollárra, 9,9 milliárd forintra tehető, amelyhez hozzáadódik a zenéhez, a kiadáshoz és a produkciójának egyéb fennmaradó felhasználásához kapcsolódó körülbelül 7 millió dollár, 2,3 milliárd forint.

Ingatlanok

Brigitte Bardot vagyonának egyik kulcsfontosságú eleme az ingatlan.

Leghíresebb ingatlana a Saint-Tropez-i La Madrague villa, amelyet 1958-ban vásárolt, és amely az évek során élete egyik szimbolikus helyévé vált.

A Francia Riviéra egyik legelőkelőbb részén található ingatlan értéke az idők során jelentősen megnőtt. Elhelyezkedését, méretét és a színésznő nevéhez fűződő történelmi jelentőségét figyelembe véve a La Madrague értéke konzervatív becslés szerint körülbelül 20 millió dollár, közel 6,6 milliárd forint.

Ezen a rezidencián kívül Bardot az évek során más párizsi és cannes-i otthonokhoz is kötődött, amelyek közül néhányat eladott, másokat hosszú ideig megtartott . Ezen másodlagos ingatlanok teljes értékét általában 8 millió dollárra, 2,6 milliárd forintra becsülik.

Az alapítvány állatjogi elkötelezettsége és erőforrásai

Külön fejezet foglalkozik a Brigitte Bardot Alapítvánnyal, amelyet az 1980-as évek közepén alapítottak az állatok védelme érdekében. Létrehozásához az egykori színésznő személyes forrásokat ajánlott fel, sőt, karrierjéhez kapcsolódó tárgyakat és vagyontárgyakat is eladott. Idővel az alapítvány jelentős éves költségvetéssel rendelkezik, amelynek becslések szerint körülbelül 15 millió euró, mintegy 5,8 milliárd forint a nagysága, és amelyet adományok és hagyatékok finanszíroznak.

Ezek az erőforrások nem közvetlenül Bardot személyes vagyonának részét képezik, de jól mutatják a mozgósított pénzügyi források mértékét és nevének kézzelfogható hatását a szórakoztatóiparon túl is.

Egy ilyen szilárd struktúra megléte közvetve tükrözi a felhalmozott vagyon összértékét és azt a képességét, hogy azokat tartós projektté alakítsák.

Az összérték

Brigitte Bardot vagyonának főbb tárgyaira vonatkozó durva becslés a legszélesebb körben elterjedt becslésekkel egybeeső képet fest. Körülbelül 37 millió dollár, 12,2 milliárd forint tudható be a szerzői jogdíjakból, a képekből, a zenéből és a kiadói jogdíjakból, míg ingatlanvagyonát – beleértve a La Madrague-t és más ismert ingatlanokat is – körülbelül 28 millió dollárra, mintegy 9,2 milliárd forintra becsülik.

Ezen értékek összege körülbelül 65 millió dollárt, 21,4 milliárd forintot tesz ki. Ez egy általános becslés, nem pontos számítás, amely figyelembe veszi az ilyen típusú eszközök gyakran bizalmas jellegét, valamint az ingatlanpiaccal és a jogok kiaknázásával járó ingadozásokat. Ez az érték egy viszonylag rövid, de rendkívül hatásos karriert és az erőforrások több mint fél évszázados kezelését tükrözi – adott elemzést az Il Messaggero.