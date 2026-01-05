A berlini rendőrség egyik szóvivője elmondta, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint "hitelesnek" minősítették a Vulkán-csoport levelét, amelyben a gyújtogatás elkövetőjeként jelentkezett, ugyanakkor a nyomozás tovább folyik a történtek okának feltárására.

Kai Wegner berlini polgármester a tetteseket szintén "nyilvánvalóan baloldali szélsőségeseknek" nevezte. "Elfogadhatatlan, hogy újfent baloldali szélsőségesek támadnak áramhálózatunkra, és ezzel emberéleteket veszélyeztetnek" - hangsúlyozta a Berlin tartományt vezető kereszténydemokrata politikus.

Az RBB regionális televízió esti hírműsorának nyilatkozva Kai Wegner terrorizmusnak nevezte a német főváros áramellátása ellen elkövetett cselekményt.

"Ez nem egyszerű gyújtogatás, vagy szabotázs. Ez már terrorizmus"

- hangsúlyozta. "Egy baloldali szélsőséges csoport volt, amely újfent támadást intézett infrastruktúránk ellen, veszélybe sodorva emberéleteket, mindenekelőtt időseket, akiknek talán lélegeztető gépre van szükségük, vagy kisgyermekes családokét" - emelte ki Wegner. "És most el kell kapnunk ezeket az elkövetőket" - tette hozzá.

A berlini polgármester elmondta, hogy a rendőrség és a tartományi bűnügyi hivatal mellett az alkotmányvédelmi hivatal is közreműködik a nyomozásban.

"Kapcsolatban állunk a szövetségi bűnügyi hivatallal, vagyis a szövetségi szinttel, mert ez nem tréfa, itt egy terrorcselekmény történt" - húzta alá.

A Stromnetz Berlin adatai szerint mintegy 45 400 háztartás és 2200 vállalkozás érintett Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben.

A károk súlyosak: több nagyfeszültségű kábel sérült meg, a javítás rendkívül összetett, ezért a teljes helyreállítás várhatóan csak csütörtök délutánra fejeződhet be. A hálózatüzemeltető abban bízik, hogy mintegy 10 ezer háztartást már korábban ideiglenesen vissza tud kapcsolni más hálózati szakaszokról.

Az áramszünet miatt leálltak a fűtőrendszerek, működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, üzletek és szolgáltatások zártak be, a mobilkommunikáció is akadozik. A távfűtés is részben érintett, mivel az áramhiány miatt a szivattyúk nem tudják megfelelően továbbítani a meleg vizet.

A Steglitz-Zehlendorf kerület szükségszállásokat nyitott, ám ezek egyelőre csak kis mértékben telítettek. Sok érintett rokonoknál, barátoknál vagy szállodákban keresett menedéket. A rendőrség megerősített járőrözéssel és ideiglenes világítással próbálja fenntartani a közbiztonságot, miközben hangosbemondókon és közösségi felületeken takarékos telefonhasználatra és a rászorulók segítésére szólít fel.

Az érintett területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik; egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak szükségáramra álltak át. A hatóságok szerint a helyzet a téli hideg miatt különösen súlyos, és napokig rendkívüli állapotokra kell számítani.