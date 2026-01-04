Több tízezer ember maradt áram nélkül Berlin délnyugati részén, miután szombat hajnalban tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál, a lichterfeldei erőmű közelében. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanúja miatt nyomoz.

A Stromnetz Berlin adatai szerint mintegy 45 400 háztartás és 2 200 vállalkozás érintett Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben. A károk súlyosak: több nagyfeszültségű kábel sérült meg, a javítás rendkívül összetett, ezért a teljes helyreállítás várhatóan csak csütörtök délutánra fejeződhet be. A hálózatüzemeltető abban bízik, hogy mintegy 10 ezer háztartást már korábban ideiglenesen vissza tud kapcsolni más hálózati szakaszokról.

Az áramszünet miatt leálltak a fűtőrendszerek, működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, üzletek és szolgáltatások zártak be, a mobilkommunikáció is akadozik. A távfűtés is részben érintett, mivel az áramhiány miatt a szivattyúk nem tudják megfelelően továbbítani a meleg vizet.

A Steglitz-Zehlendorf kerület szükségszállásokat nyitott, ám ezek egyelőre csak kis mértékben telítettek. Sok érintett rokonoknál, barátoknál vagy szállodákban keresett menedéket. A rendőrség megerősített járőrözéssel és ideiglenes világítással próbálja fenntartani a közbiztonságot, miközben hangosbemondókon és közösségi felületeken takarékos telefonhasználatra és a rászorulók segítésére szólít fel.

Az érintett területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik; egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak szükségáramra álltak át. A hatóságok szerint a helyzet a téli hideg miatt különösen súlyos, és napokig rendkívüli állapotokra kell számítani – adott hírt róla az MTI.