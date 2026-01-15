Ungár Péter a hvg.hu-nak azt mondta: országgyűlési képviselőként régóta foglalkozik szociálpolitikával, de a jövőben a gyerekvédelemben szeretne tevékenykedni. Hozzátette, hogy már 2024 novembere óta önkéntesként vesz részt egy fővárosi intézmény mindennapjaiban, ahol főleg gyerekekkel dolgozik: a legkisebbek 3 évesek, a legnagyobbak 18 évesek, az utógondozásban pedig 25 éves fiatalokkal is foglalkozott már.

Közölte, hogy a váltásnak nincs köze a kegyelmi ügyhöz, amely miatt az országos figyelem megnőtt a terület iránt. „Nem ezért találtam ki, az ilyen ügyek mindig is közel álltak hozzám, de most már nem politikusként szeretnék ezzel foglalkozni” - mondta.

A politikus azt nem tudta pontosan megmondani, mikor, illetve minek hatására született meg a döntés: „Ez egy folyamat vége volt, de 2024 szeptemberében már biztos voltam benne, hogy ezt szeretném csinálni. Napi szinten dolgozni egy gyerekotthonban egyáltalán nem olyan, mint ahogy az a médiából látszik” - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a botrányos ügyek gyakran elvonják a figyelmet a valódi problémákról és a szakemberek munkájáról.

Ungár már átment a gyerekvédelmi területen elhelyezkedéshez szükséges pszichológiai vizsgálaton, és jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodáspolitikai mesterképzésére jár, hogy megszerezze a szakirányú végzettséget. Tervei között szerepel, hogy külföldön is tapasztalatot szerezzen, miként működik más országokban a gyerekvédelmi szakellátás.

A 2026. április 12-én esedékes választáson így nem indul újra, de az LMP-ből nem lép ki. Arra sem tudott válaszolni, vajon megmarad-e az egykor nagyobb létszámú párt, ha ő abbahagyja a politizálást.