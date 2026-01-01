Január elsején nem sokkal éjfél után kihúzták a Szilveszteri Szuperlottót. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint Az alábbi számokkal lehetett nyerni:
17,
28,
36,
70,
82,
Mind az öt számot senki nem találta el, azonban 61-en örülhettek négytalálatosnak, ami fejenként 2 347 060 forintot ért. Háromtalálatosból 5352 darab volt, ők 29 300 forintot vihettek haza, míg 167 386 embernek volt két találata, ők 3545 forintot nyertek.
