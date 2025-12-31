Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének. A minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is meghaladó összeg megmozgatta a játékosokat, mintegy háromszorosára növekedett a játék forgalma, mint az ebben az időszakban megszokott – írta szilveszteri közleményében a Szerencsejáték Zrt.

Felidézik: mágikus szám a 7, különleges jelentőséggel bír évezredek óta, és máig a legkedveltebb számok között foglal helyet. Sokan a szerencse számának tartják, nem véletlen, hogy a második leggyakrabban megjátszott szám az Ötöslottón, akkor is, ha ezt a tények nem igazolják vissza, a 7 ugyanis nincs a leggyakrabban kisorsolt számok között.

Hogy hoz-e szerencsét a 7-es szám, illetve a 7 milliárdos nyeremény, az rövidesen kiderül.

Ha lesz telitalálat, akkor valószínűleg újabb pezsgő pukkanhat a szerencsés nyertesnél az újév első órájában.

Jelezték, a Szerencsejáték Zrt. az év végére egy extra nyereményjátékot hirdetett meg, amelynek köszönhetően rekordméretű jackpot megnyerésére nyílt lehetőség. A tét 7 milliárd forint, amelyhez elég csupán egy 400 forintos szelvényt vásárolni. A Szerencsejáték Zrt. lottózóiban szilveszter napján este 19 óráig lehet feladni szelvényeket, az Okoslottó alkalmazásban és SMS-ben és online pedig 23 óráig él a vásárlás lehetősége. A nyereményakcióban az is részt vesz, aki erre az időszakra (52. hét) érvényes öthetes szelvénnyel rendelkezik.

A sorsolás 2026. január 1. 0 óra 20 perctől követhető a Dunán, ismétlése pedig 17:45-től a TV2-n lesz látható.

Amennyiben nem egy, hanem több telitalálat születik, akkor a 7 milliárd forintot felosztják. Az alsóbb nyerőosztályokat a nyereményjáték nem érinti, ezért azok esetében a nyeremény összege csak attól függ, mekkora a forgalom, és hány 4-es, 3-as és 2-es találat születik – ismertették.