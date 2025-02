Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette:

Magyarország nem fogja támogatni az orosz és a belarusz személyek elleni szankciók meghosszabbítását, mert időt kell hagyni az amerikai-orosz tárgyalásoknak, ráadásul az Európai Bizottság máris megszegte az egyik vállalását.

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára kiírta:

Hétfőn blokkolunk!

Emlékeztetett, hogy hétfőn külügyminiszteri tanácsülés lesz Brüsszelben, és úgy vélekedett:

már most hatalmas nyomás van rajtunk, hogy hozzuk meg azt a döntést, hogy az alapvetően orosz és belorusz személyekre vonatkozó szankciós rezsimet, amelyen körülbelül 2500 név szerepel, ezt hosszabbítsuk meg újabb fél évvel.

Hozzátette:

látható azonban, hogy Európa háborúpárti politikusai rohannak előre, és próbálnak nehézséget okozni a béketeremtésben, folyamatosan próbálnak olyan döntéseket meghozatni villámgyorsan Brüsszelben, amelyek akadályozni tudják a béketeremtési folyamatot.

A magyar kormány nem egyezik bele, hogy hétfőn a személyek szankciós rezsimjét 6 hónappal meghosszabbítsák.

Időt kell adni most az orosz-amerikai tárgyalásoknak arra, hogy azok beérjenek és sikeresek legyenek

– fogalmazott Szijjártó Péter hozzátéve, megakadályoznak minden olyan brüsszeli döntést, amely ezen tárgyalásoknak nehézséget okozhat. Emlékeztetett, hogy az orosz és belarusz személyeket célzó szankciók hatálya csak március 15-én jár le, döntést pedig március 10-ig kell hozni.

Kifejtette még, hogy ezért sem egyeznek bele hétfőn a meghosszabbításba, mert az Európai Bizottság négy pontban adott garanciát legutóbb arra, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban lesz Ukrajna vonatkozásában, és ebből a négy pontból egyet már a múlt héten meg is szegtek: hiszen a négy pont egyikeként garantálták, hogy az ukrajnai gáztranzit újraindításáról Magyarország bevonásával lesznek magyar-ukrán-szlovák európai bizottsági egyeztetések.

Ehhez képest minket nem hívtak meg erre az egyeztetésre, hiába kértük, csak a szlovákokat és az ukránokat hívta oda az Európai Bizottság

– nehezményezte Szijjártó Péter.

A miniszter azt is mondta, hogy egy új javaslatot is be akar hozni a háborúpárti, liberális európai vezetés.

Ez arra irányul, hogy az európai emberekkel fizettessék meg a háború folytatásának árát: egy körülbelül 20 milliárd eurós, Ukrajnának juttatandó csomagról akarnak döntést hozni annak érdekében, hogy Ukrajna el tudja kerülni azt, hogy bele kelljen mennie egy adott esetben számára nem túl előnyös megállapodásba, amelyet béketárgyalások során lehet elérni

– fejtette ki.

Szijjártó Péter szerint ezzel Európát kivéreztették gazdaságilag és biztonsági szempontból is, és most azokat az eurókat, amelyekre feltétlen szükség lenne ahhoz, hogy az európai gazdaságot újra tudjuk indítani, hogy az európai emberek életét könnyebbé tudjuk tenni, azt most oda akarják adni Ukrajnának csak azért, hogy folytassa a háborút és hogy ellehetetlenítsék a béketeremtést.

Mi ezt nem fogjuk elfogadni, hétfőn ezt sem fogjuk támogatni. Ehhez egyhangúság kell, és mi azt meg fogjuk akadályozni

– jelentette ki a miniszter még Washingtonban.