A vírusok nem szeretik a nagy hideget és az intenzív szélfújást, ez valamennyire lassítja őket a terjedésben, viszont a zárt terekben (irodák, osztálytermek, bevásárlóközpontok, orvosi rendelők stb.) azonban továbbra is jelen vannak, ezért Rusvai Miklós virológus azt tanácsolta, hogy ahol lehet, viseljünk szájmaszkot, mert azok akár 95 százalékos hatékonysággal is kiszűrhetik betegségek kórokozóit – írta az Index.

A szakember szerint ebben a nagy hidegben akár le is csenghetne az influenzaszezon, de ehhez az kellene, hogy betegen senki se menjen be a munkahelyére, illetve a szülők ne vigyék be a beteg gyermeküket az óvodába vagy iskolába, de ez sokszor elkerülhetetlen.

Az idei influenzaszezon átlagosnak mondható, a Covid alig rúg labdába

Rusvai Miklós szerint a koronavírusos betegek száma jelenleg nem kiugró idehaza, ami annak köszönhető, hogy sokan átestek a betegségen, vagy felvették a védőoltást (egyeseknél mindkettő teljesült), így a magyarok közt kialakult a nyájimmunitás egy bizonyos szintje. Ezzel együtt persze nem szabad félvállról venni – tette hozzá.

Rusvai Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy nemrég a H3 influenza (ez az A típusú influenzavírusok altípusát jelöli) és a náthavírus is felütötte a fejét Magyarországon, ami sok kellemetlen pillanatot tud okozni annak, aki elkapja. Pihenéssel és sok folyadékfogyasztással lehet meggyógyulni.