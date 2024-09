Az új ügyeleti rendszer egyáltalán nem változtatja meg a háziorvos felelősségi körét és munkaidejét. A háziorvos eddig is felelős volt a körzetének betegeiért, munkaideje pedig eddig is és ezután is munkanapi 8 óra, ami rendelési és gondozási időszakra oszlik – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője, Györfi Pál.

Korábban Keczéry Attila zuglói háziorvos, a MOK főtitkára az ügyeleti rendszer működéséről többek között azt mondta, elfogadhatatlan, hogy minden kéthetes időszak 10 munkanapjából ötször 12 órát, egy alkalommal, amikor ügyeletet is ellátnak 14 órát dolgozzanak egyhuzamban a fővárosi háziorvosok az előírt nyolc óra helyett.

Az Országos Mentőszolgálat szerint ez az állítás nem fedi a valóságot. mint írják,

a háziorvos a havonta egy vagy két alkalommal teljesítendő ügyeletének napját az egyéb elfoglaltságaira figyelemmel maga választhatja meg úgy, hogy az a délutáni rendelési idejét sem befolyásolja.

Az ország más területein már másfél éve működik az egységes ügyeleti rendszer, így biztosan állítható, hogy a háziorvosok alapfeladatának megfelelő ellátását az ügyeleti szerepvállalás semmiben sem nehezíti, hátráltatja – szögezték le.