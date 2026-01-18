Levelet kapott Györfi Mihály szolnoki polgármester a Tisza Párttól – számolt be maga a városvezető vasárnap. A szöveget megosztó politikus kijelentette,

Ma a jelenlegi hatalom elveszi Szolnok bevételeit, és megfosztja az embereket attól, hogy mi dönthessünk a saját sorsunkról. Ez a levél viszont partnerséget és önrendelkezést ajánl

– fogalmazott, hozzátéve, a lényeg, „hogyan lehet Szolnok egy szabadabb és gazdagabb város”.

Györfi szerint a Tisza Párt levele „egy ajánlat”, és „arra kínál esélyt, hogy mi, szolnokiak végre megkapjuk, és arra költhessük az itt megkeresett pénzt, amire a legnagyobb szükség van”.

„Én ebben partner vagyok” – húzta alá a neki címzett levélre reagálva.

Kapcsolódó Kapitány Istvánt igazolta le a Tisza Párt

A kormány által beszedett szolidaritási hozzájárulás „a helyben megtermelt javak igazságtalan, központosított elvonása”, áll az említett levélben, mely szerint a Magyar Péter által vezetett párt átlátható és igazságos szolidaritási rendszert vezetne be, és kiszámíthatóvá tenné a helyi fejlesztések tervezését ígérete szerint a megsarcolás helyett. Úgy tűnik, a várost vezető Györfi a további egyeztetést is elfogadja.

Györfi Mihály még 2024-ben helyi egyesületek mellett a Jobbik, a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltjeként szerzett mandátumot, ezáltal a város 2006 óta hivatalban lévő fideszes polgármesterét, Szalay Ferencet is legyőzve.