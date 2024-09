Feszült hangulatban, már-már botrányba fulladóan zajlott az utolsó, októberi átadás-átvétel előtti önkormányzati közgyűlés a mai nap folyamán a győri városházán. Ugyanis hamarosan, október 1-jén hivatalba lép az új győri városvezető, a 33 éves Pintér Bence a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület (TSZVE) színeiben. Ezzel együtt pedig leköszön Dézsi Csaba András, veterán fideszes politikus, az előző polgármester, aki készült „búcsúajándékkal” a stafétát átvevő utódnak.

Dézsi Csaba András azt javasolta a 24.hu helyszíni beszámolója szerint, hogy vonják meg az új polgármester jogát, hogy egy bizonyos összegig önállóan dönthessen az önkormányzati pénzekről, illetve utasításokat adhasson a helyi közműcégek vezetőinek. A leköszönő önkormányzati képviselők 15 fideszes igennel, 5 ellenzéki nemmel és két tartózkodás mellett végül megszavazták a leköszönő polgármester beterjesztette javaslatot. Dézsi Csaba András volt az egyik, aki tartózkodott.

Az a tény, hogy a polgármester a saját előterjesztését csak tartózkodással szavazta meg, megválaszolta azt a korábbi dilemmámat, hogy ezt a módosítást a szemforgató, álszent módon viselkedő Fidesz erőltette-e át a közgyűlésen, és nem Dézsi Csaba András

– mondta el Balogh József, volt győri szocialista polgármester, aki 1994 és 2006 közt volt a megyeszékhely vezetője, és szintén jelen volt a teremben. Magáról a keddi közgyűlésről azt mondta, hogy ez volt az elmúlt harmincnégy éves győri önkormányzatiság teljes mélypontja. Valamint azt ő is megfogalmazta, hogy a megszavazott módosítás célja egyértelműen a leendő polgármester hatásköreinek és pénzügyi lehetőségeinek drasztikus csökkentése – idézi a Telex.

(A most záruló ciklus utolsó közgyűlésén jelen volt Győr korábbi polgármestere, Dézsi Csaba András elődje, az ex fideszes Borkai Zsolt is, aki az Együtt a Jövőnkért Egyesület jelöltjeként képviselői mandátumot szerzett az új közgyűlésben.)

A közgyűlés végén Dézsi Csaba András azzal búcsúzott a közgyűléstől, hogy a következő ciklusban önkormányzati képviselőként kizárólag választókerületére, Nádorvárosra fog koncentrálni, és sem a kormánypárti frakcióban, sem a bizottságokban nem kíván tisztséget vállalni.

Tiszta Szívvel Kép: Economx

Pintér Bence: Nem erre szavaztak a Győriek!

A leendő polgármester a módosítások megszavazása után tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

Dézsi Csaba András és a Fidesz-frakció gáncsolni akarja a munkánkat október 1-jétől.

Az már Pintér Bence sajtóközleményében szerepel, hogy „a győriek júniusban úgy döntöttek, hogy olyan polgármestert akarnak, aki nem titkolózik és nem hagyja, hogy a város és politikusai titkolózzanak. A győriek akaratával ment most szembe javaslataival a Fidesz frakciója, amikor olyan új szabályokat szavazott meg amikkel korlátozzák a polgármester mozgásterét és bizottságokba dugdossák el a hatás- és döntési jogköröket. Nem erre szavaztak a győriek!”

Arról is írnak, hogy szerintük erre a stílusra, erre a városvezetési politikára mondtak nemet a győriek és „ezzel a döntéssel megy szembe a Fidesz frakció káosz- és bosszúpolitizálása.”

A ciklus utolsó közgyűlésén pedig úgy osztották a pénzt, mintha nem lenne holnap: szoborra újabb 42 milliót költenek el, miközben egy hete már kettő másikat is rendelt a város 130 millió forintért Lebó Ferenctől. A Fidesz-frakció is kap egy luxusirodát a városházán, és fejenként 30 millió forintnyi támogatást kaptak egyes alapítványok és egyesületek is: köztük a távozó polgármester saját alapítványa

– idézzük Pintér Bence és a Tiszta Szívvel álláspontját.