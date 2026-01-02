Új, széles körű otthonteremtési támogatást vezet be a kormány a közszolgálatban dolgozók számára 2026 januárjától. Az úgynevezett Otthontámogatást a Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a honvédelmi alkalmazottak, valamint a kormánytisztviselők is igénybe vehetik - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

A támogatás keretében évente nettó egymillió forint vissza nem térítendő összeg igényelhető, amelynek célja a lakásvásárlás és az otthonteremtés megkönnyítése.

A program a kormány szándéka szerint kiegészíti a már futó lakástámogatási konstrukciókat, így a CSOK Pluszt és a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.

Amennyiben mindkét házastárs jogosult az Otthontámogatásra, az évente igényelhető összeg nettó kétmillió forintra emelkedhet. A konstrukció azok számára is nyitott, akik még nem rendelkeznek lakáhitellel: ebben az esetben az önerőre igényelt támogatás felvételét követően 180 napon belül kell bejelenteni a hitelszerződés megkötését.

A felhasználás módja attól függ, mikor kötötték meg a hitelszerződést. A 2025. december 31-én már meglévő lakáshitelek esetében a támogatás kizárólag törlesztésre fordítható. A 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén azonban a pénz hiteltörlesztésre és önerőként is felhasználható.

Azok, akik 2025 végén már rendelkeznek hitelszerződéssel, először 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az Otthontámogatást.