Rábólintott a magyar kormány a Magyarország és Ausztria közötti, határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról szóló megállapodás módosítására és kiegészítésére. Emellett felhatalmazták Pintér Sándor belügyminisztert a módosító szöveg végleges elfogadására, Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztert pedig a szükséges meghatalmazási okirat kiadására.

A kormány a kihirdető törvény tervezetét elfogadta, és elrendelte annak benyújtását az Országgyűlésnek – írja a Magyar Közlöny szövege alapján az Index.

A változtatások célja a lap szerint a közúti és vízi határforgalom-ellenőrzésben folytatott együttműködés korszerűsítése, a határátkelőhelyek listájának pontosítása, továbbá a közös ellenőrzési eljárások szabályozása.

A módosítás egy jogi forgatókönyvet ad abban az esetben, ha a schengeni szabályok szerint ideiglenesen visszaállítják a határellenőrzést a magyar-osztrák határon.