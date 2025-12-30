Nem egységesek Európában az ittas vezetés szabályai. Az egyes országokat tekintve jelentős különbségek vannak a legális véralkohol-értékeket illetően, amikkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz szilveszterkor. Az autopalyamatrica.hu összeszedte a környező országokról, illetve a kedvelt úticélokról a legfontosabb tudnivalókat.

Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint.

Több államban - így Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország területén - pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa. Itt a kezdő vagy fiatal vezetők akkor sem fogyaszthatnak szeszes italt, ha egyébként van valamekkora általános megengedett limit.

Teljes zéró tolerancia van érvényben minden vezető számára a következő országokban:

Magyarország,

Szlovákia,

Csehország,

Románia.

Az éjféli koccintásnál azt sem árt tudni, hogy nagy általánosságban, 70-80 kilogramm körüli testsúly esetén egy kis pohár (1-1,5 deciliter) pezsgő vagy bor fogyasztása után minimum 2–3 órát kell várni arra, hogy már ne lehessen kimutatni az alkoholt. Hasonló a helyzet 3-5 deciliter sör megivása után. Mivel a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.

Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék) egyébként, ha nem kezdő vagy fiatal a vezető ezekben az államokban:

Ausztria,

Horvátország,

Szlovénia,

Szerbia,

Olaszország,

Németország.

Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek.

Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé: az ittas vezetés büntetése az anyagi helyzettől függően 300 ezer euró fölé is mehet, de súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat.

A többi országban minimum 300 eurótól indul a tarifa és elérheti a 6 ezer eurót. Aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat. A szabályok egyre szigorodnak és az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 2020-as javaslata alapján idővel várhatóan valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezet be.

A portál mindemellett arra is figyelmeztet, hogy ha autópályán közlekedünk, mindenképpen érdemes előre kalkulálni és online megvásárolni a matricákat, illetve nem árt tájékozódni a téli gumi használatának, valamint a hólánc meglétének külföldön érvényes szabályairól sem, mert azokért is jókora bírságot kaphatunk a nyakunkba.