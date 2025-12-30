Nem egységesek Európában az ittas vezetés szabályai. Az egyes országokat tekintve jelentős különbségek vannak a legális véralkohol-értékeket illetően, amikkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz szilveszterkor. Az autopalyamatrica.hu összeszedte a környező országokról, illetve a kedvelt úticélokról a legfontosabb tudnivalókat.
Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint.
Kapcsolódó
Több államban - így Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország területén - pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa. Itt a kezdő vagy fiatal vezetők akkor sem fogyaszthatnak szeszes italt, ha egyébként van valamekkora általános megengedett limit.
Teljes zéró tolerancia van érvényben minden vezető számára a következő országokban:
- Magyarország,
- Szlovákia,
- Csehország,
- Románia.
Az éjféli koccintásnál azt sem árt tudni, hogy nagy általánosságban, 70-80 kilogramm körüli testsúly esetén egy kis pohár (1-1,5 deciliter) pezsgő vagy bor fogyasztása után minimum 2–3 órát kell várni arra, hogy már ne lehessen kimutatni az alkoholt. Hasonló a helyzet 3-5 deciliter sör megivása után. Mivel a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.
Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék) egyébként, ha nem kezdő vagy fiatal a vezető ezekben az államokban:
- Ausztria,
- Horvátország,
- Szlovénia,
- Szerbia,
- Olaszország,
- Németország.
Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek.
Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé: az ittas vezetés büntetése az anyagi helyzettől függően 300 ezer euró fölé is mehet, de súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat.
A többi országban minimum 300 eurótól indul a tarifa és elérheti a 6 ezer eurót. Aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat. A szabályok egyre szigorodnak és az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 2020-as javaslata alapján idővel várhatóan valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezet be.
A portál mindemellett arra is figyelmeztet, hogy ha autópályán közlekedünk, mindenképpen érdemes előre kalkulálni és online megvásárolni a matricákat, illetve nem árt tájékozódni a téli gumi használatának, valamint a hólánc meglétének külföldön érvényes szabályairól sem, mert azokért is jókora bírságot kaphatunk a nyakunkba.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!