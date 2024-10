Orbán Viktor szerdán többszöri halasztást követően hivatalosan is bemutatja az uniós elnökségi programját Strasbourg-ban, miközben Ursula von der Leyennel és az EP-képviselőkkel is találkozik. A történésekről a miniszterelnök is posztolt.

Előtte azonban a kormányfő az újságírókkal melegít be: kedden délután 14:30-kor ugyanis két órás, rendkívüli sajtótájékoztatót tart – írja a Politico.

Orbánt finoman szólva sem fogja szívélyes fogadtatás: Az Európai Néppárt üzenetében szembeszállást ígért vele, Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő pedig a Transparency International Magyarországgal összefogva egy olyan kiállítást hirdet, amelyben megkérdőjelezik, hogyan költi az uniós pénzeket Magyarország.

A magyar kormány nemrég hivatalosan is arra kérte a blokkot, hogy Hollandia példáját követve kimaradhasson az EU menekültügyi és migrációs politikájából. Ugyanakkor azt is többször hangoztatta Orbán Viktor az elmúlt napokban, hogy ha kell, akkor buszokkal szállítják Brüsszelbe a migránsokat.