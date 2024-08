Egy év alatt 26 százalékkal emelkedett a magyarországi iskolaőrök létszáma, míg a programba bevont iskolák száma 40 százalékkal nőtt.

Az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK) a HVG közérdekű adatigénylésére adott válaszaiból kiderült: az állomány feltöltöttsége 91 százalékos, 806 nevelési-oktatási intézmény – köztük 40 nem állami is – jelentkezett a programba, de iskolaőrből csak 731 van.

2022 nyarán még csak 79 százalékos volt az állományi feltöltöttség 476 fővel), tavaly nyáron pedig 85 százalékos (akkor 578-an dolgoztak).

Az őröket igénylő 806 intézmény között – az 580 köznevelési és 186 szakképzési intézmény mellett – 40, nem állami fenntartású iskola is van.

A most zárult tanévben összesen 234 esetben intézkedtek az iskolaőrök, 46 alkalommal kényszerítő eszközt is használtak: olykor bilincset, gázspray-t és gumibotot is.

A garantált bérminimumért fegyelmezhetnek

Az alapvetően középfokú végzettséget követelő iskolaőri álláshoz, havi bruttó 326-336 ezer forintnyi fizetés jár, ami 25 felett a garantált bérminimumnak megfelelő nettó 217 és 224 ezer forint közé esik.

Az iskolaőrök budapesti vagy a megyei rendőr-főkapitányságok állományába tartozó, „közfeladatot ellátó” személyek, akiknek a jogköre lehetővé teszi, hogy – szigorúan az iskolán belül, tanítási időben – a gyerekekkel szemben is használjanak kényszerítő eszközt.

Többek között a bilincs, a gázspray (hivatalosan “vegyi eszköz”) és a gumibot (hivatalosan “rendőrbot”) használata is engedélyezett a számukra.

Az ORFK adatai szerint az utóbb években folyamatosan nő az iskolaőri intézkedések és a kényszerítő eszközök használatának száma.

Míg a 2022/2023-as tanévben országszerte 199 intézkedés történt, addig a most zárult tanévben már 234 esetet jelentettek.

Ezeknek a nagy része felszólítás, igazoltatás, egészségügyi segítségnyújtás volt, kényszerítő eszközt csak 46 esetben alkalmaztak:

38 alkalommal testi kényszert

4-szer bilincset

3-szor gázspray-t

1-szer gumibotot

Ezzel szemben a 2022/2023-as tanévben mindössze 27 esetben kellett ilyen alkalmatossághoz nyúlniuk.

Borsodban volt a legtöbb eset

Budapest és a 19 vármegye közül csak három olyan volt, ahol semmilyen durvább beavatkozásra, vagyis kényszerítő eszköz bevetésére nem volt szükség a tanévben: Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom és Nógrád.

A legtöbb súlyos eset tavalyi és az idei tanévben is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fordult elő, itt 9 esetben alkalmaztak testi kényszert és itt történt az ország egyetlen gumibotozása.

A megyei bontású adatokból kiderült, hogy a legtöbb iskolaőr (a 731-ből 112 fő) Borsodban szolgál, továbbá itt vonták be a legtöbb intézményt a programba: 111 iskolát. A lista végén Vas megye áll 6 intézménnyel és iskolaőrrel.

