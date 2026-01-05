Meghalt Dudás Miklós magyar világbajnok, olimpiai helyezett kajakozó hétfőn. A 34 éves korábbi élsportoló az Index információi szerint saját otthonában hunyt el, megkeresésükre ezt később a Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

Dudás Miklós előtt ígéretes sportkarrier állt, a 2009-es ifjúsági világbajnokságon két arany- és egy ezüstérmet szerzett, majd a váltóban a felnőtt vb-n 2010-ben negyedik lett. Később pedig kivívta a részvételt a 2012-es, londoni ötkarikás játékokon, melyen utánpótláskorú versenyzőként 200 méteren a hatodik helyet szerezte meg. A 2013-as Európa-bajnokságon K–1 500 méteren ezüstérmes lett, majd a moszkvai világbajnokságon K–1 4×200 méteren Tótka Sándor, Molnár Péter és Hérics Dávid társaként szintén aranyérmet hozott haza.

Az ifjú kajakozó 2009-ben kiérdemelte az év legjobb magyar junior sportolója címet, s három évre rá a Magyar Bronz Érdemkeresztet is megkapta.

A világbajnok ellen a 2016-os riói olimpia előtt indított eljárást a magyar sportági szövetség, mivel a biológiai útlevele nem stimmelt, ingadozott a tesztoszteronszintje. Végül 34 hónapos eltiltást kapott doppingolásért. Ezt követően még visszatért a versenysportba, válogatott is volt, majd 2021 elején bejelentette visszavonulását az élsporttól.

Ezután egyre több probléma merült fel a neve mellett: szórakozóhelyi balhé, bolti lopás, és tavaly ősszel garázdaság miatt indult ellene eljárás. A botrányok közepette tévés műsorokban is feltűnt, feleségével részt vett a Nyerő Páros című műsorban, múlt ősszel pedig a Sztárboxban szerepelt.

Édesapját, Dudás Istvánt 2024 februárjában vesztette el, miután öt hónapig volt kómában egy őt ért benzinkúti támadást követően.