Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójára 63 szerkesztőség regisztrált, és sokat elárult hazánk híréről, hogy a külföldi újságírók milyen kérdéseket tesznek fel.

A Bloomberg például, nem is annyira burkoltan, arra volt kíváncsi, hogy Orbán Viktor 2026 után hajlandó-e távozni a hatalom bármilyen formájából, így például az újságíró arra is kíváncsi volt, hogy elindul-e az áprilisi választásokon miniszterelnök-jelöltként.

Nincs jobb nálam

- szögezte le Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy bár a Fideszben keresnek nála jobb jelöltet, vezetőt, de ilyet még nem találtak. "Keresik, de még nem találták meg azt, aki jobb lenne. Amíg meg nem találják, addig én leszek a miniszterelnök-jelölt" - magyarázta a kormányfő.

Megerősítette azt is, hogy hazánkban miniszterelnöki rendszer van, és nem elnöki, bár arra a Bloomberg is kitért, hogy novemberben Orbán Viktor beszélt arról, hogy ezen lehetnek akár még változtatni is.

Mindenesetre Orbán Viktor megkerülve a választ némi iróniával arról beszélt, hogy

nem készül arra, hogy átadja a hatalmat Sulyok Tamás köztársasági elnöknek.

Bár azt nem utasította vissza, hogy ő maga elnökként folytassa később.

Korábban Orbán Viktor Rónai Egon műsorában beszélt arról, hogy a hatalmi struktúra nagy kérdés volt számára 2010-ben, avagy a potenciális átalakítása. De a „nagy öregeket” meghallgatván arra jutottak, ne nyúljanak az idehaza bevett alkotmányos szisztémához, szemben az elnökivel.

Ez még mindig az asztalon van, ezt a magyarok ne tekintsék lezártnak

– szögezte le, utalva arra, hogy az elnöki rendszer bevezetése hazánkban még nyitott téma.