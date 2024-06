Az RMDSZ EP-képviselői nem támogatták a Tisza Párt tagjainak felvételét az Európai Néppárt parlamenti frakciójába, nyilatkozta a Transtelex megkeresésére Winkler Gyula, az RMDSZ frissen újraválasztott EP-képviselője.

A szavazás nem pártokról, hanem egyéni képviselők csatlakozási kérelméről szólt. Magyar Péter felvételét az RMDSZ EP-képviselői nem támogatták, erkölcsi és politikai okokból kifolyólag

– válaszolta írásban Winkler Gyula, ám arra a lap visszakérdezése után sem tért ki, hogy csak Magyar Péter tagfelvételét utasították-e el, vagy az összes tiszás képviselőjét.

Egy blokkszavazás volt 14 felvételi kérelemről

– írta egy tisztázó kérdésre válaszolva az RMDSZ politikusa.

Az Európai Néppárti Képviselőcsoport kedden hivatalosan is úgy döntött, hogy 14 új európai parlamenti képviselőt fogad a soraiban, így a Tisza Párt és a holland farmerpárt (BBB) megválasztott képviselőit is. A mandátumát végül Magyar Péter is felveszi, de a Tisza delegációt Tarr Zoltán fogja vezetni, hogy Magyar Péter a hazai pártépítésre és mozgalomszervezésre tudjon koncentrálni.