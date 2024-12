Közeledik az ünnepi időszak, és mint mindig, a karácsonyra nemcsak a családok, hanem a kiskereskedelem szereplői is készülnek. Az Economx érdeklődésére a Lidl kiemelte, hogy

a karácsony közeledtével még többet járunk boltba, és fontos, hogy az ünnephez kötődő termékeket és a hétköznapi bevásárlásainkhoz szükséges árucikkeket jó minőségben és minél olcsóbban tudjuk beszerezni.

A Lidl üzletei ezt kínálják a vásárlóknak az év végi időszakban is, erősítette meg a bolthálózat.

A diszkontlánc már novemberben több mint 600 terméket kínált – akár 50 százalékkal – olcsóbban, mint 2023 novemberében.

Az alapélelmiszerektől kezdve a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában. Az év végi időszakban pedig újabb árcsökkentő intézkedésekkel folytatja a sort. A 30 féle árcsökkentett friss hús közül a vásárlók akár 44 százalékos árkedvezménnyel vásárolhatják meg a friss kacsamellfilét vagy akár 36 százalékkal kedvezőbben juthatnak a lazacfiléhez a karácsonyi menühöz.

Egyes pékáruk ára is mérséklődött, így a ciabatta és a briós is 20 százalékkal kerül kevesebbe, de a tartósan árcsökkentett termékek között megtalálhatóak felvágottak, magvak, állateledelek, fagyasztott termékek, de még tisztítószerek is.

Sőt, a zöldségeket és gyümölcsöket is további kedvezményekkel lehet megvásárolni most a Lidlben. A Lidl Plus alkalmazáson belül ugyanis 52 extra kedvezményt kapnak a vásárlók a zöldségekre és gyümölcsökre. December 23-ig napi kettő ünnepváró kupon érhető el az applikációban, melyekkel a megjelölt zöldségek és gyümölcsök további jelentős extra kedvezménnyel érhetőek el.

A Lidl továbbra is elkötelezett aziránt, hogy – a frissesség és minőség mellett – a lehető legjobb árakat biztosítsa a magyar emberek számára. A piacvezető kiskereskedelmi áruházlánc a vásárlók érdekeit tartja szem előtt, az alacsony árak biztosításával támogatja a magyar családokat abban, hogy minél olcsóbban intézhessék a bevásárlásaikat. Ugyanis a jó árak, az árcsökkentett termékek és a különböző akciók egyértelmű segítséget jelenthetnek a fogyasztóknak a mindennapi és az ünnepi bevásárlásban egyaránt.

Az áruházlánc számos egyéb módon is támogatja a vásárlókat abban, hogy a lehető legjobb áron intézhessék a bevásárlást. Például, folyamatosan figyelemmel kíséri a vásárlói igényeket, és minden esetben arra reagálva dönt arról, hogy melyik árucikkeket kínálja olcsóbban. Ez azért is fontos, mert a hétről hétre megújuló, változatos árukínálatot felölelő akciók minden vásárló számára komoly megtakarítást biztosíthatnak.

A tartósan alacsony árak mellett a Lidl-áruházakban az ünnepi időszak alatt is rendszeresen elérhetők az XXL-kiszerelésű termékek is. Ezek sajátossága, hogy kilogrammra vetített áruk kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest, így sokat lehet spórolni velük. Emellett a kínálatban megtaláljuk a „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkeket is, valamint az együtt olcsóbb (például kettőt fizet, hármat vihet) akciókat is, amikor a vásárlók több termék megvásárlása esetén jutnak kedvezményekhez.

Az élelmiszerlánc szerint ugyancsak remek lehetőségeket nyújt a spórolásra a digitális hűségprogram keretében közel 3 évvel ezelőtt bevezetett – ma már a vásárlók több mint 40 százaléka által használt –, okostelefonra letölthető Lidl Plus alkalmazás is. Az applikáción keresztül az áruházlánc a tartósan alacsony árak és a hétről hétre megújuló akciók mellett még több kedvezményes árucikket kínál. Ráadásul felhasználóbarát módon, hiszen a Lidl Plust használók számára a különféle ajánlatokban szereplő akciókat automatikusan levonják a kasszáknál, ezen felül pedig az egyedi kuponok aktiválásával szintén jelentős összegeket lehet megspórolni - közölték.

S ha már karácsony, egyrészt az ünnepi időszak hetente megújuló kínálatát érdemes az akciós újságban folyamatosan figyelemmel kísérni. Másrészt a vállalat számára kiemelten fontos a magyar fogyasztók egészségtudatossága is, ezért minden pénteken 15 százalékos kedvezményt nyújt a friss halak árából. Így szentestén a hagyományos családi vacsora nemcsak egészséges, de pénztárcabarát is lehet egyszerre.

Az ünnepi hangulatot más szempontból is figyelembe veszi a vállalat, hiszen a tavalyi, úttörő kezdeményezését folytatva ezúttal sem nyitja ki üzleteit december 24-én. A vállalat célja, hogy minden munkavállalójuk nyugodtan készülődhessen, és szeretteik körében tölthesse az egyik legnagyobb keresztény ünnepet, a szenteste napját. Az áruházlánc vásárlóiról sem feledkezik meg, őket december 23-án meghosszabbított nyitvatartással várják majd országszerte.

A cikk a Lidl Magyarország támogatásával jött létre.