Kövér László házelnök a Fidesz szombati kongresszusan a Hungexpóban úgy fogalmazott, „szó szerint és nagybetűkkel írva” mindent elveszíthetünk az áprilisi választáson, amit az elmúlt 30 évben elértünk. Ebbe tartozik szerinte a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer, a munkabiztonsága és a nemzeti vagyon gyarapodása is.
Kövér szerint Magyar Péter – akit Peter Magyarnak szólított – hazudik, és ezt onnan tudni, hogy mozog a szája, valamint. Szerinte van ok az aggodalomra, mert a Tisza Párt 600 oldalas programja nyilvános, és mert a párt állítólagos szakértői is erről beszélnek.
Kövér a beszéde végén jó harcot és lelkileg feltöltött együttlétet kívánt a fideszeseknek.
Orbán Viktor: Ránk mindig lehetett számítaniMa tartja a tisztújító kongresszusát a Fidesz-KDNP, azt is megtudjuk, tényleg Orbán Viktort indítják-e kormányfő-jelöltként az áprilisi választáson.
