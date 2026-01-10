Kövér László házelnök a Fidesz szombati kongresszusan a Hungexpóban úgy fogalmazott, „szó szerint és nagybetűkkel írva” mindent elveszíthetünk az áprilisi választáson, amit az elmúlt 30 évben elértünk. Ebbe tartozik szerinte a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer, a munkabiztonsága és a nemzeti vagyon gyarapodása is.

Kövér szerint Magyar Péter – akit Peter Magyarnak szólított – hazudik, és ezt onnan tudni, hogy mozog a szája, valamint. Szerinte van ok az aggodalomra, mert a Tisza Párt 600 oldalas programja nyilvános, és mert a párt állítólagos szakértői is erről beszélnek.

Kövér a beszéde végén jó harcot és lelkileg feltöltött együttlétet kívánt a fideszeseknek.