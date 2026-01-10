Kocsis Máté azzal kezdte beszédét a Hungexpón, „nem fogok mindent elmondani, mert különben megbukunk”, idézve Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét. Emlékezetes: egy augusztusi etyeki fórumon az ellenzéki politikus hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

Kocsis a beszédében úgy folytatta, nem lehetett látni előre, hogy Kapu Tibor mellett Gyurcsány Ferenc is kilövi magát az űrbe – igaz, ebből előbbi legalább hazatért, tette hozzá. A frakcióvezető ezek után a Momentumot a magyar politika csillámpónijának nevezte, amely, szintén előre nem látott módon, nem indul a választáson.

Kocsis Máté a Tisza Pártról azt mondta: ezek ugyanazok, ugyanúgy kell legyőzni őket, ahogy szoktuk. Felszólította a küldötteket, hogy készüljenek, mert 90 nap múlva a falra kell kenni őket.