Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, mert ma tartja a Fidesz-KDNP a tisztújító kongresszusát. Várhatóan bejelentik a kormánypártok 106 parlamenti képviselőjelöltjét, valamint azt, hogy Orbán Viktor lesz-e a miniszterelnök-jelöltjük a tavaszi országgyűlési választáson.

Ránk mindig lehetett számítani – fogalmaz a kormányfő bejegyzésében, aki felsorolja, hogy amikor pénzügyi válságtól szenvedett Európa, ők itt voltak, ahogy akkor is, amikor migránsok ostromolták a határainkat.

„És nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.