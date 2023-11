Fél 1-től Kormányinfó, és egy ígéret azért hajt minket: a legutóbbi, három héttel ezelőtti Kormányinfón foglalkoztunk a kiskereskedelem helyzetével, és Gulyás Gergely akkor el is ismerte, hogy bármilyen is lesz a karácsony, a kereskedők nem érik el a tavalyi számokat.

Ezért megkérdeztük a kancelláriaminisztert, hogy tervez-e valamiféle akciótervet a kereskedők megsegítésére a kormányzat karácsony alkalmából. Gulyás Gergely azt válaszolta, készül egy javaslat, ami ebben a helyzetben segíthet, és amiről a következő kormányinfón be is számolhat. Ez elmondása szerint ez nem konkrétan a kereskedőkre vonatkozik, hanem egy olyan béreket érintő bejelentés, ami kedvezően hathat rájuk is.

Várjuk.

De arra is várunk, hogy Gulyás Gergely szóba hozza a kórházak adósságának csökkentését.

Ugyanis soha nem volt még ekkora adóssága a kórházaknak október végén, mint most. A legfrissebb adatok szerint

a kórházi adósságok elérték a 125 milliárd forintot a szeptember végi 110 milliárd forint után, ami jelentős emelkedés.

Sőt, Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economxnak azt is elmondta, egy hónap alatt 15 milliárddal nőtt az intézmények kintlévősége, és ez rosszabb, mint amire számítottak az orvostechnikai beszállítók. December végére a tartozásállomány meghaladhatja a 135 milliárd forintot is.

Akár arra is választ adhat a kormányzat, hogyan alakulhatott ki egy rekord magas inflációs környezetben áfabevétel-kiesés. A gazdasági teljesítmény esetében a Pénzügyminisztérium idénre 1,5 százalékos bővüléssel számolt, ehelyett 0,4-0,5 százalékos csökkenés valósulhat meg – nem kis részben a kedvezőtlenebb fogyasztási adatok miatt.

Az első 9 havi érték az éves terv 63,4 százaléka, míg tavaly az első 9 hónapban teljesült az év végi érték 73,5 százaléka, azaz itt valóban látható egy szignifikáns elmaradás.

Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője portálunkkal azt közölte, hogy a fogyasztás volumenének csökkenése nem magyarázza önmagában az alacsony bevételváltozást, itt más tényezőnek is állnia kell a háttérben. Hogy mi ez a más tényező, az pontosan nem derül ki - tűnődött el a szakértő.

Persze, kiderülhet az is, mikor lesz végre uniós pénz és szuperolcsó áram (Navracsics Tibor kicsit megint a kedvünket szegte), lesz-e repülőterünk, Lázár János kidobja-e a külföldi cégeket, vagy hogy milyen jól halad a legújabb kormányzati kommunikációs kampány.