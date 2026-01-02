Katasztrófafilmet idézett a látvány, amikor kigyulladt egy raktárépület Mosonmagyaróváron, és 30 méteres lángokkal égett – számol be az RTL Híradó.

A petárdázás miatt történt baleset másfél milliárd forintos károkat okozott, ugyanis a lángok átterjedtek lakóházakra is.

A környék lakóit ki kellett menekíteni. A riport szerint a tűz eloltásán 16 település tűzoltói dolgoztak. A városban ezek mellett egy 14 éves gyerek keze megsérült újévkor, ez volt az egyik igen súlyos idei eset.

Egy családi ház sem úszta meg a fővárosban, amikor az udvarában bulizó társaság petárdája már a meggyújtás után felborult. A baleset következtében teljesen leégett a ház garázsa, benne egy dolgozószoba is, a családi emlékekkel egyetemben.

„A mentőket közel 3800 esethez riasztották, túlnyomóan kézsérülések miatt, amelyeket petárdák okoztak. Ezen felül szemsérüléseket is el kellett látniuk a szakembereknek”

– fogalmazott Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője.

Kiemelték azt is, egy 15 éves galgahévízi tinédzser kezében felrobbant egy tűzijáték, amitől brutális sérüléseket szenvedett.

Ugyanakkor több mint 200 főt szállítottak detoxikálóba a túlzott alkoholfogyasztás miatt, közülük 38-an kiskorúak voltak.