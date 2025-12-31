Felfoghatatlanul magas összegek forognak a tűzijátékbizniszben, amelynek főszezonja van szilveszterkor: világszerte szokás a látványos, színes, hangos pirotechnikai eszközök bevetésével is búcsúztatni az óévet, ami eredendően szimbolikus – a néphit szerint az esti zajkeltés száműzi az idei nehézségeket.

Magyarországon nincsenek külön statisztikák arról, pontosan mennyit szánunk a szilveszteri kellékekre az év végi fogyasztásban, a németes precizitás viszont már lerántotta a leplet: nyugati partnerünknél decemberben mintegy

negyedmilliárd euró (~96,5 milliárd forint) folyt be a kereskedőkhöz

csak ebben a termékkörben, ami pedig minden idők legnagyobb költése.

Mint egyre több területen, itt is hódít a kínai gyártmány: hogy a magas keresletet ellássák, idén több mint 42 tonna petárdát és rakétát importáltak a németek, ez a legmagasabb legálisan behozott mennyiség 2001 óta.

Nemcsak a görögtűz, a forgalom is az egekben

"Valahol megdöbbentő, hogy a válságok, napi megélhetés miatti elégedetlenség ellenére a kiadásaikat visszatartó németek egyre több pénzt költenek tűzijátékokra" – fogalmazott a Német Pirotechnikai Ipari Szövetség (VPI) a Berliner Zeitung riportjában, ami szerint tavalyhoz képest

az idei szilveszterre 10-15 százalékos eladási növekedést prognosztizálnak.

Pedig 2024-ben is már rekordot döntöttek a németországi árusok a 197 millió eurós bevétellel, ám 2025 végén tovább dagad a kassza: 200-225 millió eurós forgalomra számítanak – és ez csak azon, szigorúan szabályozott üzleteknek, alkalmi árusoknak az eredménye, akik törvényesen kínálják a változatos eszközöket, emellett az illegális piac is jelentős.

Ostorral is lehet csattogtatni Az óévet búcsúztató, zajos mulatságokat az ókori római szaturnáliák leszármazottjának tekintik, a pogány szokásokat lakomázás, lármázás, dorbézolás jellemezte . Az ilyen ünnepségeket az egyház a 15. században hivatalosan betiltotta, de tovább éltek a néphagyományban: a babonák szerint a szilveszter esti bulizás elűzi a felhalmozódott gondokat, bajokat, és az év sötét időszakában lesben álló gonosz szellemeket. A hangos mulatozás modern megfelelője a tűzijátékozás, míg a magyar néphagyományok legtöbbje a jövendöléssel és bőségvarázslással kapcsolatos, bár őseink is előszeretettel lármáztak éjfél körül ostorral, kolomppal, dudálással, bádogdarabok összeütésével.

Ha más nem, a zaj elnyomja a zajt

Egy társadalomkutató a lapnak kifejtette: egyrészt a magas költés arra utal, hogy a lakosság mégsem állhat olyan rosszul anyagilag, mint ahogy arra panaszkodnak.

Ugyanakkor szerinte, pszichológiai szempontból sokan azért is fordítanak pénzt a megosztó – és számtalan veszélyt rejtő – pár perces szórakozásra, mert a robbantgatás, a szilveszteri tűzijáték felgyújtása egyfajta "kioldó szelepként" szolgál.

Ezzel az év során felhalmozódott frusztrációt vezetik le az emberek:

2026 küszöbén a háborúk, a gazdasági aggodalmak, a klímaválság és a társadalmi megosztottság a fő témák,

amelyektől szabadulnának a polgárok – idézte a felméréseket.