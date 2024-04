Ez egyúttal azt is jelentené, hogy rövidülne a szóban forgó vezetői engedélyekhez kötődő képzés ideje, valamint a költségek is csökkennének. A rendeletet, melyet Lázár János építési és közlekedési miniszter jegyzett, április 29-ig bocsátották társadalmi egyeztetésre.

A tervezetben megjegyzik, hogy a változtatás a vezetői engedélyekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A C kategóriás jogosítvány a troli- és autóbuszok kivételével a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsik, valamint az ilyen gépkocsikból és könnyű pótkocsikból álló járműszerelvények vezetésére jogosít fel, míg a CE a C kategóriájú tehergépjárműből és nehéz pótkocsiból álló szerelvény vezetésére – jegyzi meg a 24.hu.

A tervezet indoklása szerint a tervezettel lehetőség lesz kombinált C és CE kateógriás tanfolyamokat elkezdeni abban az esetben, ha rendelkezünk B kategóriás engedéllyel, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő C és CE vezetői engedélyt megszerezhessük. Mindez időben és pénzben is kedvezőbbé teszi a feltételeit annak, hogy a fuvarozói piacon kialakult gépkocsivezető-hiány hamar enyhüljön.

A lap szerint jelenleg nem lehet egyszerre megszerezni a C és az E kategóriás vezetői engedélyt, a CE kategóriás feltétele pedig az érvényes B és C kategóriás, nem kezdő vezetői engedély.