Kedden napos időben lesz részünk a fátyol- és gomolyfelhők mellett.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 37 fok között várható, ennél kevésbé meleg északkeleten, forróbb idő a Dél-Alföldön lehet, ott egy-egy helyen 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.

Késő estére 23 és 29 fok közé hűl le a levegő – írta előrejelzésében a HungaroMet hozzátéve, hogy

a Dunántúl nyugati és északi részein néhol fordulhat elő zivatar, de az Északi-középhegységben sem lehet teljesen kizárni a kialakulásukat. Zivatarok környezetében előfordulhat erős, esetleg viharos széllökés, felhőszakadás-szerű csapadék, jégeső.

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon délután gyakrabban zavarhatják gomolyfelhők a napsütést. Nyugaton néhol egy-egy zápor sem kizárt. Többfelé élénk lesz a keleties szél. Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban 30-39 fokot mutathatnak a hőmérők.



Csütörtökön napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként frissítő zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt, időnként élénk lesz, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Továbbra is kitart a hőség, a csúcshőmérséklet 32 és 40 fok között alakulhat.

Pénteken kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás. Mérsékelt lesz a nyugati, északnyugati szél. Délután 33-40 fok valószínű. Szombaton elszórtan várhatóak záporok, zivatarok, a csúcshőmérsékletek azonban maradnak 31-40 fok körül.

Leghamarabb vasárnap érheti el térségünket a következő hidegfront

– olvasható az Időkép honlapján.