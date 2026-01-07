„Indulnak a harckocsik! Magyarországon a hóhelyzet olyan mértéket öltött, hogy a Belügyminisztérium irányítása alatt és a Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködve szükség lehet a honvédség bevetésére is” – mondta Facebook-oldalára feltöltött videóban Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter közölte, hogy ennek érdekében a honvédség két Leopárd harckocsija elindult Miskolc környékére, „hiszen az éjszaka folyamán oda várjuk a legnagyobb havat”.

„Két Leopárd 2A4-es fog perceken belül elindulni és egy traileren Miskolc irányába meg fog érkezni hamarosan, annak érdekében, hogy onnan, ha szükséges, a lehető leghamarabb eljusson arra a pontra, ahol igénybe vehetik” – közölte a miniszter.

Hozzátette, hogy „ezek az egyik legnagyobb, legnehezebb eszközeink, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a bajba jutott járműveket elmozdítsák”.

A Wisent műszaki vontatójárműveket is bevetik, amelyeket Veszprém térségébe indulnak.