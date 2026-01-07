Eladósorba került az az ismertséget szerzett terepjáró, amelyik súlya alatt még 2012-ben betört Balatonakarattyánál a befagyott tó jege.

A hírhedt jármű eladója szerint a 6 literes motorral felszerelt autó nemhogy üzemképes, hanem mindennapi használatra alkalmas állapotnak örvend.

Eladóvá vált a világ leghíresebb balatoni Hummerje!

– áll a Használtautó.hu egyik hirdetésében. Amúgy több mint 14 milliót kóstál. Az Index azt írja, a feltöltött képek szerint a Hummer volt annak a két járműnek az egyike, amely alatt 2012-ben beszakadt a 10–15 centis jég, amikor ráhajtottak a befagyott Balatonra.

Az ominózus eset úgy történt, hogy előbb csak egy autó állt a jégre, amikor ez a vízbe került, értesítette ismerősét, hogy húzza ki, ám a második jármű is a vízbe jutott. Végül egy közeli vállalkozó révén, speciális eszközökkel sikerült kijuttatni. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közleménye emlékeztet, a járművek a parttól 30 méterre szakadtak be a körülbelül 80–100 centiméter mély vízbe.