Halálos baleset történt az 5-ös főúton Dabas térségében pénteken kora reggel.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél.

A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autójából, az útszakaszt pedig lezárták.

A személygépkocsi roncsai az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél 2026. január 2-án Kép: MTI , Mihádák Zoltán

A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette – közölte az MTI-vel Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.