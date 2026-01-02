Négy ember, köztük egy tíz éves gyermek, meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán. A tájékoztatás szerint a személygépkocsi a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04 órakor elindult személyvonattal ütközött. A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett – tették hozzá.

A vasúttársaság információi szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, késő estig szünetelt a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az utasokat pótlóbuszok szállították Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között.

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere a baleset helyszínéről jelentkezett be: