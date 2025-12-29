Súlyos közlekedési baleset történt szombaton az Ajka és Noszlop közötti útszakaszon, ahol egy nagy sebességgel haladó sportkocsi ütközött egy ötfős család autójával. A baleset következtében az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A TV2 információi szerint a karambolt egy Magyarországon állomásozó amerikai katona okozta, aki a megengedett sebességet jelentősen túllépve elvesztette uralmát sportautója felett, majd a szemből érkező családi járműnek csapódott.

A balesetben a család autója szinte a felismerhetetlenségig összetört.

A járművet vezető 43 éves, háromgyermekes édesapa, valamint az egyik kislány életveszélyes sérüléseket szenvedett. A férfit kórházba szállították, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, sérüléseibe belehalt.

A család Ajkán volt korcsolyázni, és hazafelé tartott, amikor a tragédia bekövetkezett. Az édesanya és a másik két gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. A halálos balesetet okozó sportkocsi sofőrje szintén könnyű sérüléseket szenvedett.

A körülmények pontos tisztázása érdekében a hatóságok vizsgálatot indítottak – írja a Veol.