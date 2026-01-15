Kutatások szerint azok, akik hajfestéket használnak, többféle lebomlási termék jelenik meg a vérükben, mint azoknál, akik nem. Ugyan klinikai vizsgálatokkal ezt még nem bizonyították egyértelműen, hogy rákot okoz a hajfesték, több megfigyeléses tanulmány is talált összefüggést a használatuk és a rák kockázata között.

A Weborvos azt írja, a nők esetében a tartós vagy fél-tartós hajfestékek alkalmazása ritka használathoz képest 7 százalék, gyakori, azaz 35-89 alkalomnyi használat esetén akár 31 százalékos többletkockázatot is jelenthet a mellrák szempontjából.

A lap szerint bizonyos genetikai tényezők jelenlétében a húgyhólyagrák kockázata is magasabb lehet. Ugyan ezek az eredmények nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot, ugyanakkor aggodalomra adhatnak okot.

A cikk arra is rámutat, hogy egy másik kutatás során 28 éven át 29 133 férfit vizsgáltak, az eredmények szerint pedig a hajfestéket használó férfiak körében nagyobb a prosztatarák kockázata, mint a nem használóknál. Ezt az összefüggést megerősítette egy kórházi eset-kontroll vizsgálat és egy fodrászokat vizsgáló tanulmány is.

A tartós hajfestékekben gyakran megtalálhatók aromás aminok, amelyek a szín bejutását segítik a hajszálba, azonban a DNS-hez is képesek kötődni, ami elméletileg daganatos elváltozásokhoz is vezethet. Bizonyos összetevők hormonhatást is kifejthetnek, ami hatással lehet a reprodukciós egészségre.

A lap szerint érdemes a PPD-t és más aromás aminokat tartalmazó termékeket kerülni, illetve előnyben részesíteni a növényi vagy természetes alapú festékeket, amelyek kevesebb vegyi anyagot tartalmaznak. Javasolják továbbá, hogy tartsunk hosszabb időközt a hajfestések között, az alkalmazás során pedig védjük a kezeket és a fejbőrt vazelinnel és kerüljük a más vegyi kezelésekkel való egyidejű használatot.