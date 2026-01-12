Hónapok óta nincs szájsebészeti szakrendelés Érden. A betegeknek Szentendrére kell utazniuk az ellátásért, ami a helyiek szerint komoly nehézséget jelent. A város polgármestere az RTL Híradónak azt mondta: egyelőre nem sikerült szakorvost találniuk. Egészségügyi szakértők szerint a problémát az orvoshiány okozza és a magánszektor elszívó hatása súlyosbítja.

Érden a szájsebészeti szakrendelés 2025. szeptembere óta szünetel, de korábban is nehézkes volt az ellátásra időpontot foglalni.

A betegeket az Érdtől 43 kilométerre lévő Szentendrére irányítják, de a diósdiakat is Szentendrén látják el.

A tárnoki, sóskúti és pusztazámori lakosok pedig szintén ellátási problémákat tapasztalnak, az ott lakók számára pedig kijelölve sincs helyettesítő intézmény.

Különösen ott lesz nehéz orvos találni, ahol a terület a magánszektorral versenyez

– monda Rékassy Balázs egészségügyi szakmenedzser.

Tipikusan ilyen terület az ortopédia, a szülészet-nőgyógyászat vagy a fogorvoslás is – tette hozzá. Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara korábbi alelnöke szerint az orvoshiány ellen béremeléssel lehetne tenni, mivel az úgynevezett történelmi béremelés hatása elinflálódott. A Belügyminisztérium pedig azt közölte, hogy nem tudnak országos ellátási nehézségekről.