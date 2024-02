Az összes pályázható eszköz elkelt annak a közel 22 milliárd forintból megvalósuló uniós projekt keretében, aminek a célja az volt, hogy a rendelőkben az alapellátás szintjén teljesebb körű diagnózis születhessen, és megvalósuljon a definitív ellátás - mondta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) elnöke egy háttérbeszélgetésen, amit a MedicalOnline idéz.

Az eszközbeszerzési pályázaton a gyermek, a felnőtt és a vegyes praxisok egyaránt indulhattak, és a praxisközösségek mellett az önállóan dolgozó orvosok is részt vehettek.

A medikai rendszerekkel kompatibilisek



Az eszközök – köztük ABPM és Holter-készülékek, különféle hordozható ultrahang-gépek, hitelesített vérnyomás- és testsúlymérők, gyermekek és csecsemők számára is használható pulzoxyméterek – legnagyobb részét bármely praxis igényelhette. Néhány készülék esetében – például kardiológiai UH – csak azok pályázhattak, akik két vagy több szakvizsgával is rendelkeztek. Az összes pályázható eszköz elkelt, a praxisok ingyen jutottak az eszközökhöz, bár külön finanszírozási keretet azok használatához nem nyitottak.

Havasi Katalin kiemelte, az eszközparkkal közelebb kerültek az orvosok ahhoz, hogy definitív ellátást nyújtsanak a betegeik számára. A további előnyök között említette, hogy ezek összekapcsolhatók lesznek a medikai rendszerekkel, és a telemedicinában is használhatóak lesznek.

Abban is bízik a HGYE elnöke, hogy ez a jelentős eszközfejlesztés vonzóbbá teszi a házi gyermekorvosi pályát a fiatalok számára. Az orvosi kar idősödése miatt – öt éven belül a házi gyermekorvosok 70 százaléka! nyugdíjas korú lesz – egyre nagyobbak lesznek a praxisok, egyre több beteget kell majd ellátniuk, ezért nélkülözhetetlen lesz legalább két nővér alkalmazása. A szakképzett nővér sok terhet levehet az orvos válláról – például a tanácsadásban –, aki ma is számos nem orvosi feladatot is ellát.

Bezárhat az „igazolásgyár”

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a Kréta rendszer összekötése vethetne véget az iskolai igazolások kiadásának – véli Havasi Katalin, aki beszámolt arról, hogy éppen a kollégák véleményét mérik fel a vonatkozó jogszabály szigorítása kapcsán. A két online rendszer összekötésével elérhető lenne, hogy a pedagógusuk a saját informatikai rendszerükben láthatná a kiadott orvosi igazolást, és az adott betegség becsült gyógyulási idejét. Ha emellett a szülő is igazolhat 1-2 napot.

Az egyesület javaslatát már döntéshozói szintre is eljuttatták.

Az új ügyeleti rendszerről azt mondta a HGYE elnöke, jelenleg az ügyelet a legnehezebb kérdés, mert egy kialakuló rendszerről van szó. Havasi Katalin többször is kiemelte, hogy az Országos Mentőszolgálat rugalmas, figyelembe veszi a visszajelzéseket. Az elnök szerint „kijöhet” egy jó rendszer a változás eredményeképpen. A havi két ügyelet nem jelent elviselhetetlen terhet a házi gyermekorvosoknak tapasztalatai szerint, de aki nem tudja/akarja vállalni, az kereshet helyettesítő orvost maga helyett – ezt már a Weborvos írja.