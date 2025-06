A szentesi kórházban mostantól a sürgősségi osztály műtőiben fogják végezni a sebészeti beavatkozásokat is – közölte pénteken a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy az új műtők kapacitása el fogja bírni azt, hogy két osztály is ott végezze az operációkat, „hiszen eddig szinte kihasználatlanok voltak!”.

Mint írja, az Országos Tisztifőorvos lefolytatta a vizsgálatot a Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrumban, és kiemelte, hogy 2021-ben több mint egy milliárd forintból teljes körűen felújították a létesítményt.

A fenntartó Szegedi Tudományos Egyetem egy 2 éve elfogadott klímatelepítési terv szerint halad az egészségügyi terek klimatizálásával, évi mintegy 200 millió forintot fordítva erre. Szentesen az áramhálózat fejlesztése is szerepel a tervekben, ami előfeltétele a klimatizálás bővítésének

– hangsúlyozta Takács Péter. Hozzátette, hogy tudják, van még mit tenni, de „eddig is rengeteg felújítás történt az intézményben, ezeknek bemutatása azonban sajnos kimaradt a Tisza Párt kórházat bemutató, csupán hergelésre alkalmas tudósításából”.

A Tisza Párt elnöke nem hagyta szó nélkül az egészségügyi államtitkár bejegyzését. „Takács Péter a valaha volt legpocsékabb és leghazugabb egészségügyi vezetője hazánknak" – írta a közösségi oldalán Magyar Péter.

Miután ország-világ előtt kiderült, hogy fogalma sincs a Szentesi Kórházban uralkodó áldatlan, a betegek egészségét- és életét veszélyeztető állapotokról, most belehazudja a szentesiek és a környéken élők szemébe, hogy nincs itt semmi látnivaló

– összegzett a legnagyobb ellenzéki párt első embere.

„Nyilván a sebészeti osztály nyugdíjas korú orvosai eddig jókedvükben operáltak a 30 fokos, széteső műtőben… És nyilván ezért operálnak az urológiai osztály és a többi terület orvosai 19. századi körülmények között” – ironizált a Tisza Párt elnöke.

A múlt pénteki hőségbotrány nyomán Magyar Péter és Kulja András ellátogattak a szentesi kórházba – emlékeztetett az Index. Akkor nyilvánosságra került, hogy 35,7 Celsius-fokot mértek a szentesi kórház krónikus belgyógyászati osztályán.