Orbán Viktor reggel tette közzé Facebook-oldalán Donald Trump neki küldött levelét, amiben az amerikai elnök a magyar–amerikai kapcsolatok „aranykoráról” írt, méltatta a magyar miniszterelnök vezetői szerepét, és jelezte: a két ország együttműködését a jövőben is erősítené, miközben sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz. Továbbá megköszönte Orbán Viktor meghívását egy magyarországi látogatásra, és jelezte, hogy csapatával egyeztetnek az időpontról.

A levélben Trump hangsúlyozta: szeretné tovább mélyíteni az együttműködést Magyarországgal elsősorban a védelem, az energia és az illegális migráció elleni fellépés területén. Úgy fogalmazott, Orbán Viktor „bátor vezetése” világszerte példaértékű, külön kiemelve a hit, a család és a nemzeti szuverenitás melletti következetes kiállást.