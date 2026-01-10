„Felkészültünk a kormányváltás utáni időkre, és pontosan tudjuk, milyen törvényekkel kezdjük meg Magyarország újjáépítését az új parlament első ülésnapján.” – mondta Dobrev Klára a facebookos sajtótájékoztatóján.

Bejelentette, hogy különböző törvényjavaslatokat mutat be hétről hétre a DK minden szombaton, a választásokig. Eddig a devizahitelezés rendezéséről, a gyermekvédelemről, az euró bevezetéséről, az Alaptörvény közjogi érvénytelenségéről, az igazságos adózásról, az állatvédelemről és a munkajogok helyreállításáról szóló törvénycsomagjaik láttak napvilágot, most, a nyolcadik törvénycsomag a korrupció felszámolását és az európai uniós források hazahozatalát szolgálja, és a kormányváltás után átfogó, rendszerszintű változtatásokat vezetne be: