„Felkészültünk a kormányváltás utáni időkre, és pontosan tudjuk, milyen törvényekkel kezdjük meg Magyarország újjáépítését az új parlament első ülésnapján.” – mondta Dobrev Klára a facebookos sajtótájékoztatóján.

Bejelentette, hogy különböző törvényjavaslatokat mutat be hétről hétre a DK minden szombaton, a választásokig. Eddig a devizahitelezés rendezéséről, a gyermekvédelemről, az euró bevezetéséről, az Alaptörvény közjogi érvénytelenségéről, az igazságos adózásról, az állatvédelemről és a munkajogok helyreállításáról szóló törvénycsomagjaik láttak napvilágot, most, a nyolcadik törvénycsomag a korrupció felszámolását és az európai uniós források hazahozatalát szolgálja, és a kormányváltás után átfogó, rendszerszintű változtatásokat vezetne be:

  • csatlakozás fog az Európai Ügyészséghez, hogy a politikai befolyástól független hatóság vizsgálhassa ki az uniós pénzekkel kapcsolatos bűncselekményeket.
  • valóban független, önálló korrupcióellenes ügyészség, amelynek vezetőit nem a kormány, hanem a parlament kétharmada választja meg.
  • Új, egységes vagyonnyilatkozati rendszer, amely nemcsak a politikusokra, hanem a velük egy háztartásban élő hozzátartozókra és a közpénzekkel gazdálkodó vezetőkre is kiterjed.
  • a jogi kiskapuk megszüntetése, amelyek ma lehetővé teszik a közpénzek eltüntetését alapítványokon, közérdekű vagyonkezelőkön és strómanokon keresztül.
  • Visszamenőlegesen ki kell vizsgálni az uniós forrásokkal kapcsolatos súlyos korrupciós ügyek kivizsgálását, hogy senki ne bújhasson el az idő múlására hivatkozva.
  • A büntetőjogi elszámoltatáson felül korrupciós illeték megfizettetésével vissza kell szerezni az ellopott uniós támogatások összegét a magyar költségvetés számára.
  • tiltás arra vonatkozólag, hogy a magyar állam adóparadicsomokban székhellyel rendelkező offshore-cégekkel szerződjön.
  • tiltani kell a politikai propagandát szolgáló állami hirdetéseket.