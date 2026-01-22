Egyelőre nem tartják meg a most hétvégére tervezett Balaton-átcsúszást. A szervezők szerint a jég jelenleg nem elég vastag hozzá.
A programot szervező Kardos Gábor és Bagyó Sándor a Badacsony-Fonyód szakaszon tartották volna meg az eseményt, ám ahogy Facebook-videójukban fogalmaznak, jelen állás szerint nincs olyan útvonal a Balatonon, ahol akár tömegeknek vagy vagy akár kisebb csoportoknak alkalmas lenne a jég az átcsúszásra. Ugyanakkor a korcsolyázásra kijelölt helyek továbbra is alkalmasak a csúszkálásra. A part közelében ezt sokan meg is tették, ahol ezt biztonságosan meg is lehet tenni.
Utoljára 2017 januárjában rendezték meg a Balaton-átcsúszást, akkor ugyanis hetekig olyan hideg volt, hogy a tavon egy 22 centiméteres átlagvastagságú jégtakaró alakult ki – írja a 24.hu.
