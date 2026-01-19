A helyi flottakapitányok már mindenhol monitorozzák a Balatont, jelentik, ha valahol megfelelő, 10-12 centiméter vastagságú jég van, és a feltételek megfelelnek a jégvitorlás sporthoz. Ha a szakembereink megfelelőnek találják, akkor elindulhatnak az ottani edzések, és akár nyilvános bemutatók is – mondta el a Somogy vármegyei hírportálnak a Magyar DN Jégvitorlás Osztályszövetség elnöke.

Pataki Attila István jelezte, hogy a versenyzők egyelőre a Velencei-tavon készülnek, de bizakodva várják, hogy a Balaton jege is kellő vastagságúra hízzon.

Kapcsolódó Jéggé dermedt hattyúk borzolják a kedélyeket a Balatonnál

Közeleg ugyanis a DN osztály idei világ- és Európa-bajnoksága, amelyet február 14. és 21. között a lengyelországi Śniardwy tavon rendeznek.

A szövetségi elnök ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy a verseny időpontja mindig fix, a helyszín azonban az időjárástól függően változhat. Idén pedig az sem tűnik elérhetetlennek, hogy a magyar tenger a nemzetközi verseny helyszínévé váljon.

„Ha túl meleg van, túl sok hó esik, vagy a jég nem megfelelő, akkor a nemzetközi szövetséggel együtt alternatív helyszíneket vizsgálunk. Emiatt idén szóba került a Balaton, mint tartalékhelyszín”

– számolt be Pataki Attila István, aki egyúttal az IDNIYRA Europe nemzetközi szövetség magyar nemzeti titkára is.

Nemzetközi balatoni jégvitorlás versenyre egyébként korábban is volt már példa: 2017-ben Csehország helyett Balatonfüreden rendezték meg az Európa-bajnokságot, 2004-ben pedig az ifjúsági világbajnokságot.