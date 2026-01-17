Az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően a Balaton déli partján, a parti sáv mentén a jég tovább erősödött, vastagsága már eléri a 12-15 centimétert. Ugyanakkor a rendőrség tájékoztatása szerint az északi parton később indult meg a befagyás, ott jellemzően 8-12 centiméter közötti a jégvastagság, ezért nem mindenhol tekinthető kellően szilárdnak.

Felhívták a figyelmet, hogy szabad vizek jegére csak akkor szabad rálépni, ha az megfelelően vastag, nem mozog és nem olvad.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

A déli part már megfelelő a jégen tartózkodáshoz, az alábbi szabályok betartásával:

csak a parthoz nagyon közel, kis vízmélységű területeken ajánlott tartózkodni a jégen a beszakadási veszély csökkentése miatt,

csak nappal és jó látási viszonyok között lépjenek a part menti jégre,

lehetőség szerint egyedül ne, csak társakkal együtt menjen jégre,

járművekkel ne menjenek rá a jégre,

és rendelkezzenek feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni.

Kiemelték, hogy a Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületére menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előre láthatatlan jégvastagságok és jégminőség miatt, másrészt a nyílt vízű tó alapvető természetéhez tartozó repedések, és kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt.

A következő napokban a térség még hidegebb időjárása miatt várható, hogy a jégréteg tovább hízik, erősödik, vastagodik. Azokon a helyszíneken, ahol kollektív, vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, ott az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel segít.

Sokan jönnek a Balatonra ezen a hétvégén

Utoljára 2017-ben volt erre lehetőség, ezért indul most több ezer ember a Balatonra. Ők azok, akik több tízezer szelfit is készíthetnek a következő napokban, de veszélyek is leselkednek rájuk fotózás közben.

A Balatoni Turizmus Szövetség turisztikai szerint: a Balaton befagyása szezonális turisztikai jelenséggé vált, most hétvégén több ezer szelfi készülhet háttérben a Balatonnal. Az elmúlt napok tapasztalata az, hogy a turisták főként rövid, 2–3 órás látogatásokra érkeznek, fotó készítése céljából, 20–50 km-es, néha akár 80–120 km-es körzetből. Erre számítanak ezen a hétvégén is.

A szervezet közleményében rávilágít arra, hogy a téli turizmus elsősorban a természeti látványra épül, de a látogatók kiegészítő élményeket is keresnek: melegedőket, kandallós éttermeket, forralt boros kávézókat, amelyek akár most profitálhatnak is a rövid látogatásokból.