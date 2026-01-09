Bármikor előfordulhat, hogy készpénzre van szükségünk, illetve, hogy készpénzt kell befizetnünk a bankszámlánkra. Utóbbit a bankfiók pénztárában tehetjük meg a legegyszerűbben, azonban manapság már ATM-en keresztül is megtehetjük. Ehhez azonban szükség van a bankkártánkra.

A bankfióki befizetés előnye, hogy limit nélkül, nagyobb összeget is befizethetünk, átválthatjuk másik devizába a pénzünket - bár valamivel rosszabb árfolyamon, mint számlán -, illetve aprópénzt is befizethetünk, valamint egy bankpénztárban jobb a védelem, mint egy ATM-nél. Emellett a jóváírás is azonnali.

Hátránya ugyanakkor, hogy nyitva tartási időhöz kötött, ezen belül is még szűkebb szokott lenni a pénztárak nyitva tartási ideje. Emellett ma már sok bankfiók teljesen készpénzmentes, a sorban állás és az adminisztráció miatt pedig hosszabb lehet az ügyintézés is. Bizonyos bankok pedig extra díjat számolnak fel érte – írja a BiztosDöntés.

Azt írják, az ATM-es befizetésnél közvetlenül készpénzben vagy boríték formájában fizethetünk be. Előbbinél azonnal jóvá is írják a pénzt a számlánkra, utóbbinál általában egy munkanapot várni kell erre. Előnyük, hogy non-stop elérhetőek, gyorsabban, mint a bankfióki ügyintézés és a legtöbb banknál ingyenes.

Ugyanakkor limitált a befizetés összege, néhány pénzintézet kivételével pedig a legtöbbször csak a saját számlánkra fizethetünk be pénzt így, és nem minden bank biztosít ATM-es készpénzbefizetést, vagy legalábbis nem mindegyiknél.

Más nevében is lehet bankszámlára készpénzt befizetni bankfiókban. Ilyenkor a befizető adatait rögzítik, és kötelező azonosítani magunkat személyi igazolvánnyal vagy lakcímkártyával.

Nagyobb összegnél, például 10 millió forint felett a bank kéri a pénz forrásának igazolását pénzmosás-megelőzési okokból, ezért célszerű a fiókkal előre egyeztetni.

Devizaszámlára készpénzt Magyarországon csak devizapénztárral rendelkező bankfiókban lehet befizetni, ATM-ek nem fogadnak el devizát; készpénzes átváltáskor pedig jellemzően rosszabb árfolyamot adnak, mintha számlán belül váltanánk.