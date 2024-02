Már a kincstárnál is tudunk nyugdíj-előtakarékossági számlát nyitni. Ezzel a befektetési móddal ugyanakkor azt is vállaljuk, hogy kizárólag állampapírokba fektetjük a megtakarításunkat, ami a csökkenő kamatkörnyezet mellett nem tűnik kedvezőnek. A számlavezetés azonban teljesen ingyenes, ráadásul a kockázat is alacsonyabb.